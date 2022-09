A Monreale il Pd presenta i candidati Camera e Regione, Teresa Piccione e Mario Giambona

MONREALE – Un altro appuntamento elettorale a Monreale in vista del 25 settembre prossimo quando i siciliani saranno chiamati a eleggere i propri rappresentanti all’Assemblea Regionale Siciliana e il presidente della Regione ma anche i rappresentanti in Parlamento. In città si presentano i due candidati del Partito Democratico.

Questo pomeriggio, appuntamento alle 17.00 presso il Collegio di Maria di Monreale dove saranno presentati alla cittadinanza il candidato del PD all’assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, e alla Camera, Teresa Piccione. Una manifestazione organizzata dal circolo monrealese del Pd.

Il Pd, assieme al movimento Cento Passi di Claudio Fava, sostiene la candidatura alla presidenza della Regione di Caterina Chinnici che ieri a Palermo ha chiuso la campagna elettorale. “Il nostro impegno è fare vincere Caterina Chinnici e darle la possibilità di cambiare questa Regione. La Sicilia ha bisogno di un cambiamento radicale, ha bisogno di competenza, di onestà, unità”, ha detto il segretario nazionale Pd Enrico Letta ieri a Palermo a fianco della candidata dei progressisti. “Sono venuto a Palermo per dare l’impulso finale, la Sicilia merita un presidente come Chinnici e non la destra”.