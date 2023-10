Black-out Pioppo Futsal, arriva la prima sconfitta stagionale

Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal hanno subito la prima sconfitta stagionale, il Ficarazzi C5 riesce a portare a casa tre punti importanti per il proseguo del campionato. È un sabato da dimenticare per i ragazzi di mister Mosca che sciupano l’occasione di rimanere agganciati al gruppo di testa a punteggio pieno.

Durante il primo tempo i gialloverdi non sono riusciti ad esprimere il proprio gioco e il Ficarazzi ne ha approfittato segnando due reti con due ottime ripartenze in cui l’estremo difensore Daniele Federico non ha potuto nulla. La seconda metà di gioco ha visto gli uomini di mister Mosca entrare sul parquet di gioco con tutt’altro piglio, infatti i gialloverdi erano riusciti a schiacciare il Ficarazzi nella propria metà campo e in poco più di 10 minuti la doppietta di Giuseppe Di Dio aveva riportato la gara in momentanea parità. Quando sembrava di poter completare la rimonta il Pioppo Futsal si è dovuto arrendere alle ripartenze micidiali del Ficarazzi, grazie alle quali aveva portato il match sul risultato di 5-2. Nei minuti di recupero il capitano Peppe Ganci riesce a mettere la propria firma sulla partita per il finale 3-5 che lascia l’amaro in bocca alla formazione gialloverde. Da evidenziare l’ottima prestazione dell’estremo difensore biancoazzurro Messina, classe 2005, che è riuscito a spegnere le speranze gialloverdi in diverse occasioni.

Il Pioppo Futsal è uscito tra gli applausi dello straordinario pubblico, che ha dimostrato ancora una volta attaccamento unico e indiscutibile per la squadra nonostante il risultato. Il Pioppo Futsal tornerà in campo sabato prossimo in occasione del debutto in Coppa Sicilia.