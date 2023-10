Monreale, il campo Conca d’oro diventa in erba sintetica

L’amministrazione Arcidiacono ha deciso di investire e creare una nuova opportunità di sviluppo nello sport e concentrare gli sforzi sul campo di calcio Conca D’Oro, riconoscendo l’importanza di tale struttura realizzando il manto in erba sintetica che darà un nuovo look e funzionalità all’impianto. Quest’intervento si aggiunge alla installazione della nuova illuminazione con fari a Led avvenuta nel mese di luglio scorso.

Gli ultimi lavori di sistemazione del rivestimento del campo risalgono a 25 anni fa, quando, in occasione delle Universiadi, fu installato un fondo in erba naturale, che ebbe brevissima vita. Da lì in poi, l’assenza di interventi di manutenzione o miglioramento e il declino con la terra battuta. Nei giorni scorsi è arrivato l’atteso nulla osta amministrativo per il rifacimento del massetto e la posa in opera dei tappeti di erba sintetica e degli impianti necessari al mantenimento degli stessi.

Grandissima soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono, che tiene a evidenziare come “l’installazione del manto in erba sintetica è un intervento storico, per bellezza e funzionalità, che cambierà letteralmente l’aspetto del Campo Sportivo e lo farà a lungo termine. “Il nostro impegno è volto a conferire lustro all’unico campo di calcio a 11 presente sul territorio monrealese”.

“Vogliamo consegnare ai nostri giovani una struttura sportiva idonea e degna di questo nome – aggiunge l’assessore allo Sport Letizia Sardisco, infatti abbiamo partecipato a diversi bandi per il finanziamento di numerosi altri interventi presso il campo Conca d’Oro, di cui attendiamo esito. I lavori saranno avviati entro 15 giorni”.