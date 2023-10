Monreale, terrore al Conad: rapina a mano armata

Rapina a mano armata al Conad di via Ponte Parco a Monreale. I quattro rapinatori ieri sera, in chiusura, sono entrati a volto coperto nel Conad di Monreale, brandendo armi da fuoco. Si sono diretti con decisione alle casse davanti ai clienti attoniti, minacciando i cassieri di morte se non avessero consegnato l’incasso. I banditi hanno agito in modo fulmineo e spietato, ignorando le presenze terrorizzate attorno a loro. Nel supermercato c’erano ancora dei clienti.

Dopo pochi, concitati minuti sono fuggiti con un bottino ancora da quantificare, facendo perdere le loro tracce. Ora i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere per dare un volto e un nome alla banda di criminali, autori della rapina tra le corsie del supermercato monrealese.