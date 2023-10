Debutto in Coppa Sicilia per il Pioppo Futsal, atteso il Merlo al Pala Don Bosco

Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco il Pioppo Futsal debutterà in Coppa Sicilia, servirà una grande prova da parte dei gialloverdi per scrollarsi di dosso la sconfitta subita in campionato contro il Ficarazzi.

Alla Coppa Sicilia di Serie C2, Memorial “Nino Corsino”, parteciperanno d’ufficio le 48 società iscritte ai Campionati di Serie C2 Regionale. Per il primo turno sono stati composti dei triangolari, il sorteggio ha accoppiato i gialloverdi con Merlo Calcio a 5 con e VE.CO C5 Palermo. Per la prima giornata il Pioppo Futsal riceverà al Pala Don Bosco il Merlo C5 e la VE.CO C5 riposerà. In occasione della seconda giornata, invece, toccherà riposare alla squadra che ha vinto la prima giornata o in caso di pareggio toccherà alla squadra che ha affrontato la prima gara in trasferta. Nella terza ed ultima giornata si affronteranno le due squadre che non si sono ancora incontrate in precedenza.

Appuntamento a domani 14 ottobre alle ore 18:00 presso il Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.