Monreale in marcia contro la violenza sulle donne

Monreale scende in piazza per dire “No” alla violenza di genere. Sabato 14 ottobre l’associazione Donnattiva, in collaborazione con l’associazione di protezione civile Evergreen, ha organizzato una marcia, per sensibilizzare la cittadinanza contro gli episodi di aggressioni e soprusi che continuano a verificarsi con una preoccupante frequenza anche in Sicilia.

L’appuntamento è fissato per le ore 9 in piazza Florio, da dove prenderà il via il corteo che si snoderà lungo via Strada Ferrata fino a raggiungere la galleria. L’obiettivo è tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su un fenomeno odioso che non accenna a diminuire, nonostante le numerose campagne di informazione.

I promotori dell’iniziativa fanno sapere che durante la manifestazione sarà possibile acquistare magliette con un contributo libero: il ricavato verrà utilizzato per finanziare nuove campagne di sensibilizzazione e per promuovere il centro d’ascolto che l’associazione Donnattiva gestisce in collaborazione con la Caritas di Monreale, a sostegno delle donne vittime di abusi e violenze.

La partecipazione alla marcia è aperta a tutti: le associazioni organizzatrici invitano la cittadinanza a prendere parte compatta all’iniziativa, per lanciare un messaggio forte e chiaro contro la spirale di aggressioni e sopraffazioni che sta avvelenando la società. Solo con l’impegno collettivo e la mobilitazione dal basso sarà possibile sconfiggere la cultura maschilista che sta alla base di questi gravi episodi di violenza di genere.