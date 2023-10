Monreale, una donna travolta da un’auto: in ospedale

Monreale – Paura questa mattina in via Pietro Novelli alta per una donna di circa 40 anni che è stata vittima di un incidente stradale. Per lei è stato necessario il trasferimento in Pronto soccorso.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8.30 di questa mattina all’altezza del civico 283 di via Pietro Novelli. La donna sarebbe stata investita dallo specchietto laterale di un mezzo. Un impatto violento che ha fatto rovinare sull’asfalto la malcapitata che ha battuto il bacino. Un colpo violentissimo.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale Ingrassa. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto là polizia municipale per i rilievi di rito.

L’incidente di questa mattina non è altro che l’ennesimo episodio che dimostra come in via Pietro Novelli, sopratutto la parte alta, sia davvero alto il rischio per i pedoni di essere travolti. Tra auto che parcheggiano ovunque e limiti di velocità non rispettati, viene meno la sicurezza per chi cammina a piedi. Sono tanti i residenti che chiedono un intervento all’amministrazione comunale, una richiesta però che rimane ancora disattesa.