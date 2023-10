Pareggio al debutto in Coppa Trinacria per il Pioppo Futsal

Al Pala Don Bosco di Palermo il Pioppo Futsal ha fatto il suo debutto in Coppa Sicilia conquistando un punto che lascia l’amaro in bocca per le molte occasioni sprecate.

Il capitano Giuseppe Ganci sblocca il match nella metà del primo tempo con un tapin semplice su assist di Hugo Ventimiglia che ruba il pallone e si trova da solo davanti al portiere avversario. Gli uomini di mister Mosca peccano sotto porta non riuscendo a raddoppiare il vantaggio nonostante le tante occasioni e un pressing di alto ritmo, con diverse occasioni respinte dall’estremo difensore rossoblu Taormina. Il Merlo si vede poco nella metà campo gialloverde e quando lo fa trova Federico pronto a chiudere qualsiasi spiraglio. Secondo tempo che sembra avere lo stesso canovaccio del primo ma questa volta sono i ragazzi guidati da Mister Gallo a concretizzare e trovare il momentaneo pareggio con Annaloro. Gol che scuote il Pioppo Futsal che ricomincia a pressare fin quando non trova il vantaggio con uno splendido gol di Umberto Vultaggio che con un tiro a giro mette la sfera sotto l’incrocio dei pali. Il Merlo dimostra di non mollare e ancora con una ripartenza riaggancia il risultato sul 2 a 2 finale con Miguel.

I gialloverdi pensano già alla partita di sabato, dove saranno ospiti del Gemini Futsal in quel di San Giovanni Gemini. Sfida importante per ritrovare i tre punti.