A Monreale un nuovo campetto, sarà gratuito per tutti i ragazzi

A Monreale via ai lavori per la realizzazione di una nuova struttura ludico sportiva a Monreale, nello spazio esterno della Scuola “Francesca Morvillo”. Si tratta di un nuovo campetto gratuito per i ragazzi del territorio.

La realizzazione grazie ad progetto, voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, realizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale che ne curerà la sorveglianza e la direzione. La struttura prevedela realizzazione del primo di due campetti sportivi in erba sintetica, muniti di idonea recinzione. Contestualmente verranno ripresi gli intonaci murari dell’area a monte dell’edificio scolastico.

Il campetto avrà accesso indipendente rispetto all’area scolastica.

Nelle ore mattutine sarà utilizzato dagli alunni della scuola, nelle ore pomeridiane verrà aperto gratuitamente a tutti i ragazzi del territorio. La spesa complessiva dell’intervento ammonta ad € 56.000.

Ieri mattina presso gli uffici tecnici comunali è stato stipulato il contratto con la ditta esecutrice. I lavori partiranno martedì 24 ottobre. Soddisfazione per la realizzazione di quest’importante infrastruttura sportiva è stata espressa dall’assessore allo Sport Letizia Sardisco.