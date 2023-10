Pioppo Futsal alla ricerca di tre punti importanti per il cammino in Serie C2

Sabato pomeriggio i gialloverdi di mister Mosca saranno ospiti del Gemini Futsal in quel di San Giovanni Gemini in occasione della quarta giornata del campionato di Serie C2. Il Pioppo Futsal dovrà ritrovare i tre punti dopo la sconfitta in campionato con il Ficarazzi C5 e il pareggio in Coppa Sicilia con il Merlo C5.

La squadra locale si trova attualmente all’ultimo posto in classifica a 0 punti in compagnia dello Sport Club Giudecca, mentre i gialloverdi occupano la quinta posizione in classifica a pari punti con Ficarazzi C5 ed Oratorio S.S. Cosma e Damiano. Entrambe le formazioni vorranno ottenere i tre punti: per i locali il bottino pieno significherebbe dare una svolta al proprio campionato, mentre per il Pioppo Futsal i tre punti sarebbero un trampolino di lancio per la zona più alta della classifica.

Appuntamento a sabato 21 ottobre, calcio d’inizio alle ore 16.00 presso il Palazzetto dello sport “Giovanni Scrudato” sito in Via A. Meglio, 11 – San Giovanni Gemini (AG). Per questa partita non è prevista diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.