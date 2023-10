Inferno a Monreale, incendio fa danni: morti anche due cani

Inferno a Monreale nei pressi via esterna Valanghe, all’inizio della frazione di Aquino, dove questa mattina si è sviluppato un grosso incendio. Tanta la paura per decine di residenti nelle villette e negli stabili. In tanti hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa del fumo.

Tanti i danni subiti in alcune villette, ancora da quantificare, fatto sta che molti immobili sono rimasti danneggiati dalle fiamme che hanno imperversato anche in fondo Zummo e nei terreni nei pressi della scuola di Aquino.

Un vero e proprio incubo stamani. A causa dell’incendio sono morti anche due poveri cani che si trovavano all’interno di un recinto. Per i due cani non c’è stato niente da fare: le fiamme li hanno inghiottiti non dando loro scampo alcuno.

Sul posto i Vigili del Fuoco e l’associazione di Protezione Civile Overland.