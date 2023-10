Rinviato l’evento musicale dell’associazione Humanitas a Monreale

MONREALE – Slitta di una settimana il concerto benefico organizzato dall’associazione Humanitas nell’antivilla comunale di Monreale. L’evento musicale, il cui ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza, era in programma per sabato 21 ottobre ma è stato rinviato a sabato 28 ottobre a causa di un’altra manifestazione in programma in città nella stessa giornata.

A comunicare ufficialmente il rinvio ai partecipanti è stato l’assessore comunale allo spettacolo Fabrizio Lo Verso, spiegando che la nuova data è stata decisa per evitare la concomitanza con il concerto di musica sacra che si terrà in Cattedrale, sempre a Monreale, oggi, sabato 21 ottobre alla stessa ora prevista per l’esibizione benefica nell’antivilla.

“Cari tutti, mi trovo costretto a comunicarvi che l’evento organizzato dall’associazione Humanitas in antivilla comunale nella giornata di sabato 21 ottobre dovrà essere rinviato al prossimo fine settimana a causa della concomitanza con il concerto di Musica Sacra, che si terrà in cattedrale alla stessa ora” ha scritto l’assessore in una nota inviata agli organizzatori e ai partecipanti all’evento benefico.

Si tratta di un piccolo intoppo organizzativo che non scalfisce l’entusiasmo degli organizzatori, desiderosi di regalare alla cittadinanza una serata all’insegna della buona musica e della solidarietà.