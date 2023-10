Bottino pieno per il Pioppo Futsal a San Giovanni Gemini

Ieri pomeriggio presso il Palazzetto dello sport “G. Scrudato” gli uomini guidati da mister Mosca sono tornati alla vittoria portando a casa tre punti importanti per rilanciarsi nella zona alta della classifica.

Una partita tosta e di sacrificio sempre ben gestita dai gialloverdi, che si portano in vantaggio con Ventimiglia che chiude sul secondo palo una delle tante giocate offensive; passa poco più di qualche minuto e un incomprensione con il compagno beffa Maggio per il gol del momentaneo 1-1. Da qui sale in cattedra Peppe Di Dio che con due destri micidiali batte il portiere per due volte nel giro di pochi minuti. I padroni di casa non si arrendono e guadagnano un tiro libero allo scadere del primo tempo di gioco, ma Maggio riesce a neutralizzare il tiro. Secondo tempo che vede il Pioppo Futsal gestire il risultato senza riuscire però a concretizzare le altre occasioni da rete. La partita termina con il risultato di 3-1 per il Pioppo Futsal.

Tanti tifosi gialloverdi presenti per incitare i propri beniamini anche in quel di San Giovanni Gemini, a loro vanno i ringraziamenti della società.

Il Pioppo Futsal è già con la testa a sabato per la quinta di campionato, in occasione della quale torneranno tra le mura amiche del Pala Don Bosco la Ve.co Palermo Calcio a 5.