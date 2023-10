Il Pioppo Futsal riceve la VE. CO. Calcio a 5 Palermo, in palio tre punti importantissimi

La formazione pioppese sabato pomeriggio affronterà la VE.CO. Calcio a 5 tra le mura amiche del Pala DonBosco, in palio tre punti importantissimi per il proseguo del campionato. I gialloverdi sono reduci dalla vittoria esterna contro il Gemini Futsal e attualmente vantano nove punti in classifica al pari di Futsal Emiri e Ficarazzi C5, in vetta alla classifica lo Jato a dieci punti. La VE. CO. invece occupa la penultima posizione in classifica con un punto.

La formazione palermitana ha l’obbligo di invertire il trend negativo del campionato: un pareggio in occasione della prima giornata e poi tre sconfitte consecutive. Dal loro canto i padroni di casa vorranno ripetere la buona prestazione di San Giovanni Gemini davanti al numeroso pubblico gialloverde.

Appuntamento a sabato 28 ottobre alle ore 18:00 presso il Pala DonBosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.