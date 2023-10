Monreale, si faranno gli impianti di compostaggio ad Aquino, Grisì e Pioppo

Monreale – Nei giorni scorsi è stata espletata la gara per l’assegnazione della fornitura per l’allestimento degli impianti di compostaggio locale dei rifiuti organici nelle frazioni di Grisì, Pioppo e Aquino. Le procedure amministrative sono state espletate dal dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio, Maurizio Busacca, con l’assistenza del dipendente comunale Nicolò Parisi e del funzionario amministrativo Nicola Giacopelli che hanno proceduto all’espletamento della gara.

Si tratta di una proposta di aggiudicazione poiché solo dopo aver espletato le opportune operazioni di verifica, si potrà procedere all’aggiudicazione. La ditta “ECOPANS s.r.l.” ha proposto il ribasso del 26,00 per cento. L’importo complessivo di € 303.607,20 oltre IVA, al netto del predetto ribasso.

Il verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.monreale.pa.it. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Igiene Urbana Antonella Giuliano che ha dichiarato: “Il compostaggio di prossimità è finalizzato a ridurre la quantità di rifiuti organici da fare gestire alla ditta di raccolta e trasporto del Comune per lo smaltimento finale presso impianti industriali, recuperare matrici organiche dei rifiuti urbani trasformandole in compost di qualità, rafforzare in modo efficace e sostenibile la dotazione impiantistica per garantire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, che contribuisce alla chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei principi di economicità, autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali”.