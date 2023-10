La Ve.Co. C5 ferma il Pioppo Futsal: partita non adatta ai deboli di cuore

Sabato pomeriggio al Pala DonBosco di Palermo è andata in scena la quinta giornata del campionato di serie C2 del Pioppo Futsal, ospite dei gialloverde la Ve.Co. calcio a 5 Palermo. Partita dai due volti e di certo la peggior prestazione stagionale dei gialloverdi, che riescono ad imporre il proprio gioco solo a 10 minuti dalla fine della partita.

Primo tempo da dimenticare per i ragazzi di mister Mosca che creano poche azioni pericolose e allo scadere dei primi trenta minuti una ripartenza letale porta la Ve.Co. in vantaggio con Pisani. Il secondo tempo inizia con lo stesso brutto canovaccio della prima metà di gioco: tante distrazioni e poche occasioni concretizzate portano i gialloverdi a subire altre due reti per mano di Filpo e Pisani.

Quando mancano poco più di dieci minuti al termine della gara, con il parziale di 0-3 per gli avversari, scendono in campo il cuore e la grinta che contraddistinguono i gialloverdi: capitan Ganci sigla una tripletta e il palazzetto diventa una bolgia con i tantissimi tifosi casalinghi che trascinano la squadra verso l’impresa. Dopo il pareggio ci sono state altre occasioni per ribaltare la partita ma l’estremo difensore avversario, Quartararo, salva il risultato sul finale 3-3. Di sicuro, per ciò che si è visto sabato in campo, la Ve.Co. calcio a 5 Palermo non merita l’ultima posizione in classifica.

Adesso gli uomini di mister Mosca dovranno sistemare le idee e lavorare al meglio in vista della sfida esterna di sabato 4 novembre contro lo Jato, attualmente capolista del girone.