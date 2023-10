Monreale, aperte le candidature per il Servizio Civico 2024

L’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle istanze di servizio civico per l’anno 2024. Le istanze dovranno essere presentate presso l’Ufficio di Servizio Sociale in Via Venero 117, nei giorni lunedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e martedì dalle 15:00 alle ore 17:00, dal 30 ottobre al 20 novembre 2023. Possono presentare domanda i cittadini residenti nel territorio comunale da almeno 1 anno, disoccupati, inoccupati o che versano in condizioni di disagio economico.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente dal capo famiglia o dal coniuge, se il capofamiglia è impossibilitato ad svolgere l’attività, o da un altro componente, se entrambi i soggetti della coppia genitoriale sono impossibilitati. Per la presentazione dell’istanza, è necessario allegare la seguente documentazione: Modulo ISEE in corso di validità, fotocopia del documento di riconoscimento, eventuale certificazione medica o di invalidità dei componenti il nucleo familiare, e copia del contratto di locazione corredata di estremi registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

L’istanza può essere presentata presso l’Ufficio Promozione Sociale e Territoriale, per garantire la correttezza della documentazione allegata e per ottenere informazioni adeguate sui criteri e requisiti previsti dal regolamento per accedere al servizio, oppure può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]. Al termine del periodo di presentazione delle istanze, verranno redatte apposite graduatorie secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale allegato alla Delibera di Giunta.