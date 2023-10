Monreale, servizio bus navetta per il cimitero nei giorni 1 e 2 novembre

In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale ha istituito il servizio bus navetta, grazie ad una convenzione con Autolinee Giordano per le giornate di mercoledì1 e giovedì 2 novembre 2023, che effettuerà il seguente itinerario da e per il Cimitero attivando il percorso di una linea urbana come di seguito specificato:

Largo Canale;

Corso Pietro Novelli (direzione cimitero);

Bivio Villa Carolina;

Circonvallazione (direzione Monreale);

Via Aldo Moro;

Via della Repubblica;

Largo Canale;

L’inizio del servizio è previsto alle ore 07:30 fino alle 17:00 (prevedendo ultima partenza alle 16:30).