Il Pioppo Futsal ospite della capolista Jato: cuore e grinta per ritrovare la vittoria

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo il Pioppo Futsal dovrà mettere alle spalle le ultime brutte prestazioni casalinghe e lottare per conquistare i tre punti in palio. Ad attendere i gialloverdi la copolista Jato con tredici punti, attualmente imbattuta con quattro vittorie ed un pareggio. La formazione di mister Mosca, invece, vanta dieci punti conquistati nelle cinque giornate di campionato.

Per i gialloverdi servirà un’inversione di rotta per ritrovare la vittoria al Pala Don Bosco che manca ormai dalla prima giornata; difatti i gialloverdi dopo la prima vittoria casalinga hanno vinto soltanto in trasferta e pareggiato in casa, sia in campionato che in Coppa Sicilia. Una vittoria proietterebbe la rosa pioppese nel podio del girone A. Per i biancoblu la vittoria significherebbe volare a sedici punti e consolidare sempre più la vetta della classifica.

Al Pioppo Futsal servirà la grinta, il sacrificio e la spinta del pubblico per ottenere un risultato importante come successo negli ultimi dieci minuti contro la Ve.Co. C5, contro una squadra che vanta giocatori importanti del panorama del calcio a 5 siciliano. Appuntamento a sabato 4 novembre alle ore 15:00 presso il Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube di Sporticily.