A Monreale la Festa delle Forze Armate e commemorazione ai caduti di tutte le guerre

Monreale – “Le Forze Armate italiane,rappresentano il punto di riferimento per le Istituzioni e per tutti i cittadini. Il loro servizio è fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità”. È quanto dichiara il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono che questa mattina ha presenziato alla cerimonia organizzata dal Comune per la giornata dell’Unità Nazionale.

La commemorazione ha avuto inizio con la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti di piazzetta San Castrense, dove sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, il tenente colonnello Carabinieri Giulio Modesti,il capitano Niko Giaquinto, il comandante della Stazione Antonino La Rocca, l’assessore Luigi D’Eliseo, i consiglieri Santina Alduina e Flavio Pillitteri e i rappresentanti delle associazioni ANPS e ANC, partirà dal Comando di Polizia Municipale.

A seguire si terranno delle brevi cerimonie commemorative anche nelle frazioni di San Martino delle Scale, Grisì e Pioppo.