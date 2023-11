Al via la Coppa Junior U13F nel segno di Carlo Giannetto

Prende il via il 13 novembre la Coppa Junior Under 13 Femminile di volley, manifestazione che vedrà protagonisti i giovani talenti siciliani di questa disciplina sportiva. Un evento dedicato quest’anno alla memoria del compianto monrealese Prof. Carlo Giannetto, venuto a mancare di recente.

Carlo Giannetto è stato per decenni una colonna portante della pallavolo giovanile in Sicilia, dedicandosi con passione alla crescita tecnica e umana delle nuove leve. Un ricordo doveroso da parte del Comitato Regionale, che ha deciso di intitolargli l’edizione 2022/2023 della Coppa Junior femminile Under 13.

La competizione, come di consueto, rappresenta un’ottima opportunità per testare le forze in campo in vista dell’inizio dei campionati giovanili. Vi prenderanno parte ben 12 società siciliane, a testimonianza del grande lavoro svolto con le giovanissime pallavoliste su tutto il territorio regionale.

Le formazioni saranno impegnate in diverse partite nel corso delle prossime settimane. Molte di loro avranno accesso alla fase finale del torneo, occasione per elevare ulteriormente il tasso tecnico in vista degli impegni ufficiali della stagione. Ma al di là dei risultati, l’obiettivo principale della Coppa Junior resta quello di promuovere la pallavolo femminile tra le atlete Under 13, coniugando valori sportivi e sociali proprio nel solco tracciato da Carlo Giannetto. Un modo per ricordare un uomo che ha dato tantissimo allo sport siciliano e la cui eredità merita di essere raccolta dalle nuove generazioni.