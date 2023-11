Monreale premiato anche dal Miur per i risultati della raccolta differenziata

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha assegnato un premio al Comune di Monreale per la Raccolta differenziata ha raggiunto una percentuale pari al 68,34 per cento, secondo i dati ufficiali pubblicati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il contributo premiale assegnato all’ente risulta quantificato in euro 7.245,22 così come reso noto dall’assessore all’Igiene Urbana Antonella Giuliano. La somma verrà corrisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente al Comune. Le somme sono state concordate in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sono diversi i premi ricevuti dall’attuale amministrazione Arcidiacono per aver superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata. Infatti già nei mesi scorsi si è aggiudicata il premio Comune Riciclone e un premio dalla Regione Siciliana di 23 mila euro. È la prima volta che al Comune normanno viene riconosciuto e certificato il superamento della soglia del 65% della raccolta differenziata. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono che ringrazia i cittadini virtuosi per aver contribuito a raggiungere risultati sempre più alti in linea con standard sempre più competitivi.