Prima vittoria in Coppa Sicilia per il Pioppo Futsal

Sabato pomeriggio presso il Centro sportivo “I Cipressi” è andata in scena la seconda giornata della Coppa Sicilia che ha visto i padroni di casa della Ve.Co. Palermo Calcio a 5 affrontare i gialloverdi del Pioppo Futsal. Una partita ricca di gol, che si è conclusa con la vittoria del Pioppo Futsal per 5-4.

Il primo tempo vede i gialloverdi molto precisi e concreti sotto porta: apre le danze capitan Ganci, Di Dio trasforma prima una punizione al limite e poi un tiro libero, infine Gumina batte Quartararo e sigla il momentaneo 4-1. Il secondo tempo invece i gialloverdi non riescono ad imporre il proprio gioco e i locali riescono ad accorciare le distanze per due volte. Prestigiacomo porta la partita sul 5-3 e allo scadere D’Alessandro trova la rete del 5-4 finale.

Dopo la settimana burrascosa per i fatti noti, il Pioppo Futsal centra una vittoria importantissima e si trova momentaneamente in testa alla classifica con quattro punti in attesa della prossima giornata di Coppa Sicilia, in occasione della quale riposerà e aspetterà il risultato delle altre due squadre del girone.