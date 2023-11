MF Auto di Francesco Magnasco, passione e impegno nel trasporto auto anche oltre la Sicilia

ARTICOLO SPONSORIZZATO

Disponibilità e spirito di sacrificio contraddistinguono l’operato della ditta MF Auto di Magnasco Francesco di Monreale, specializzata in servizi di soccorso stradale. Oltre agli interventi in loco, l’azienda offre anche il trasporto di auto fuori regione, dimostrando grande dedizione al lavoro.

È il caso di quanto accaduto questa settimana, quando un cliente fuori Sicilia ha contattato la sede monrealese per richiedere il trasferimento della propria vettura. Nonostante la notevole distanza, il titolare Francesco Magnasco non ha esitato a mettersi in viaggio nel cuore della notte per accontentare la richiesta.

Alle 2 di notte il giovane imprenditore è partito alla volta della destinazione indicata dal cliente, impiegando ben 2 giorni tra traghetto e strada per coprire l’intero tragitto di andata e ritorno. Un impegno straordinario che però non ha scoraggiato Francesco, da quasi 2 anni alla guida dell’azienda di famiglia insieme al padre.

“Non mi arrendo mai, anzi spero sempre di avere soccorsi del genere, perché ormai questo non è più solo un lavoro ma una vera passione” ha dichiarato con orgoglio il titolare. Ed è proprio questa dedizione che contraddistingue l’operato della ditta Magnasco, come confermano i tanti clienti che scelgono l’azienda monrealese anche da fuori regione.

Merito certamente della professionalità dimostrata negli interventi d’emergenza, ma anche di doti umane come educazione, gentilezza e disponibilità, tanto apprezzate dagli automobilisti in difficoltà.

La ditta Magnasco si conferma dunque un punto di riferimento nel settore, grazie ad una squadra affiatata e motivata che, fedele allo slogan “sempre operativi h24”, garantisce un servizio puntuale ed efficace in ogni situazione. Una realtà locale che con impegno e dedizione è riuscita a costruirsi una solida reputazione su scala nazionale nel campo dell’assistenza automobilistica.