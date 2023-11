Il Pioppo Futsal riceve il Città di Marsala, in palio un posto in alta classifica

Domani pomeriggio, 18 novembre, i gialloverdi di mister Mosca riceveranno il Città di Marsala in quella che si prospetta una sfida avvincente per le sorti della classifica.

Il Pioppo Futsal si trova attualmente in quinta posizione alle spalle del Città di Marsala quarto, rispettivamente a 10 e 12 punti. Gli ospiti sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato e vorranno aggiudicarsi tutta la posta in palio per agguantare il podio della classifica. I gialloverdi invece dovranno ritornare in carreggiata dopo i fatti noti avvenuti in occasione della sesta giornata di campionato; già lo scorso sabato la squadra pioppese ha dato un forte segnale vincendo in Coppa Sicilia e ora sarà obbligatorio ripetersi.

Appuntamento a sabato 18 novembre alle ore 18:00 presso il Pala DonBosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.