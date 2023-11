Città di Marsala forza sette, il Pioppo Futsal soffre tra le mura amiche

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco è andata in scena la settima giornata di Campionato di Serie C2, che ha visto il Pioppo Futsal ricevere il Città di Marsala. Partita caratterizzata da molti gol e da ritmi di gioco alti, ad averne la peggio è stata la formazione gialloverde guidata da mister Mosca.

Il primo tempo inizia con gli avversari che partono a razzo e conducono buona parte della prima metà di gioco sul 2-0 grazie ai gol di Milazzo e Pellegrino. A pochi minuti dalla fine ci pensano Di Dio e Prestigiacomo a riportare la partita in parità. Il secondo ha visto i gialloverdi meno lucidi e gli avversari hanno preso il largo grazie alla loro velocità e la freddezza sotto porta, con i gol di Patti, Licari, Scariolo con due gol e nuovamente Milazzo. A loro rispondono Ventimiglia H. e Di Dio con altri due gol per il finale 7-5 per gli ospiti.

Una sconfitta che servirà agli uomini di Mosca per continuare a lavorare per rimettersi in carreggiata al più presto. Sembra esserci una sorta di maledizione per il Pioppo Futsal tra le mura amiche: una sola vittoria e un pareggio da inizio campionato. I gialloverdi perdono tre punti importantissimi che gli avrebbero permesso di rimanere nella parte alta della classifica e scivolano fuori dalla zona PlayOff.