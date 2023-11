Tutto pronto per “La giornata del disegno e fumetto” in programma domani a Monreale

Monreale – È tutto pronto per la prima edizione de “La giornata del disegno e fumetto”, l’evento in programma domani, venerdì 24 novembre 2023, a Monreale. L’iniziativa, organizzata dall’associazione NoiGiovaniMonreale in collaborazione con ArciLink, vedrà la partecipazione di quattro importanti artisti siciliani che intratterranno il pubblico con le loro esperienze e i loro consigli nel mondo del fumetto e del Comicon.

Protagonisti della giornata saranno gli illustratori e fumettisti Ignazio Piacenti e Aurelio Mazzara, che nel primo pomeriggio di domani racconteranno alcuni retroscena sul loro lavoro di sceneggiatori, svelando i segreti di questa affascinante professione. I due artisti, che vantano collaborazioni con case editrici italiane e internazionali, coinvolgeranno il pubblico in un vivace confronto, rispondendo alle curiosità dei presenti.

Nel tardo pomeriggio di domani sarà poi il turno degli influencer Ester Cardella e Danny Ingrassia, seguitissimi sui social per il loro stile unico nel reinterpretare grandi classici in chiave gotica e horror. Anche loro racconteranno la propria esperienza, soffermandosi sul rapporto con il pubblico digitale. Per tutta la durata dell’evento di domani, sullo sfondo del palco saranno proiettate le opere degli artisti protagonisti, permettendo così di ammirare da vicino i loro diversi stili creativi.

La giornata di domani si preannuncia un evento imperdibile per diffondere la cultura del fumetto anche in provincia di Palermo e valorizzare i giovani talenti del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 novembre a Monreale presso la Biblioteca Comunale di via Pietro Novelli 5 alle 17:00.