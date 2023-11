Monreale, principio d’incendio in un’auto: intervengono i pompieri

Monreale – Questa mattina un’automobile, una Mini, ha preso fuoco in via Antonio Veneziano, nei pressi della Chiesa di San Francesco. La persona alla guida del mezzo è riuscita a uscire fuori dall’auto e a mettersi in salvo per poi chiamare i vigili del fuoco.

Per fortuna l’incendio non ha avuto conseguenze gravi ed è stato estinto quasi subito, resta un po’ di paura per l’occupante del mezzo e da quantificare i danni subiti dal veicolo.