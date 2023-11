Un fiore bianco contro la violenza sulle donne, a Monreale l’iniziativa di Salvo Lo Coco

Monreale – Un fiore bianco in regalo a tutte le clienti per dire “basta” alla violenza sulle donne. È l’iniziativa lanciata a Monreale dal parrucchiere Salvo Lo Coco, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre ogni 25 novembre.

Un gesto simbolico ma dal grande significato, soprattutto quest’anno, a pochi giorni dal terribile caso di Giulia Cecchettin, la giovane rapita e uccisa dal fidanzato, una vicenda che ha sconvolto l’Italia intera. “Abbiamo voluto dare anche noi un piccolo segnale in questa importante giornata – spiega Salvo Lo Coco – regalando un fiore bianco, simbolo di purezza, a tutte le nostre clienti per sensibilizzarle contro la violenza di genere che purtroppo è una piaga sociale molto diffusa”.

All’interno della parruccheria di via Venero, a Villa Elisa, ogni donna riceverà dunque in regalo un fiore. Non si tratta che di un gesto simbolico ma che assume un grande valore in una giornata come quella di oggi. Sono infatti numerose le iniziative organizzate a Monreale per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne, un tema purtroppo sempre di stretta attualità, come dimostra il recente efferato caso di Giulia Cecchettin. “Dobbiamo cercare di dare il nostro contributo, tutti quanti, per contrastare questo terribile fenomeno – prosegue Lo Coco – anche attraverso piccoli gesti che però servono a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Come comunità dobbiamo unirci e dire basta alla violenza sulle donne”.