Pioppo Futsal atteso a Bisacquino, vincere per tornare in carreggiata

Questo pomeriggio presso il campo comunale di Bisacquino andrà in scena l’ottava giornata di campionata di Serie C2, ad attendere i gialloverdi del Pioppo Futsal sarà la formazione locale del Città di Bisacquino. Attualmente le due società si trovano a pari punti, dieci, in classifica e fuori dalla zona playoff; sarà sicuramente una partita che vedrà conquistare i tre punti in palio sarebbe fondamentale per ambedue le squadre per mettere un piede in zona playoff. Il fattore campo sarà fondamentale per la formazione bianco azzurra che vanta una buona media casalinga fatta da due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Pioppo Futsal, dal canto suo, può vantare due vittorie in trasferta.

La partita di oggi coincide esattamente con la “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” e ambedue le società accolgono l’invito della Lega Nazionale Dilettanti per conto dell’LND Comitato Regionale Sicilia: “Sabato 25 Novembre, Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, ci ritroveremo sui campi, non solo per giocare, ma per combattere un avversario che non trova posto in questo sport: la violenza di genere. Sabato i fischi dell’arbitro non segneranno soltanto dall’inizio alla fine la partita, ma saranno il simbolo di un impegno che va oltre i sessanta minuti di gara per sconfiggere la violenza e lo stalking. Ogni tiro in porta rappresenterà la spinta a fare gol per vincere la partita più importante, quella della difesa dei diritti di tutte le donne. Ogni azione di gioco sarà un impegno sociale nel rispetto delle regole contro ogni forma di abuso. La mission del gioco del calcio risiede nell’educazione delle giovani generazioni che devono respingere ogni forma di pregiudizio e bisognerà scendere in campo per giocare e connettere i cuori e le menti alle regole del gioco che non prevedono violenza. La Lega Nazionale Dilettanti sostiene il servizio pubblico gratuito – il 1522, attivo 24 h su 24 – che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto a sostegno delle donne vittime di violenza e stalking. Ogni passo che facciamo qui è un passo verso un futuro in cui nessuna donna debba camminare da sola nella paura”.

Appuntamento a domani sabato 25 novembre alle ore 17:00 presso il campo comunale di Bisacquino. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.