Harakiri Pioppo Futsal col Bisacquino: domina la partita ma si spegne nei minuti finali

Sabato pomeriggio presso il campo comunale di Bisacquino è andata in scena l’importante sfida in ottica playoff tra i gialloverdi del Pioppo Futsal e i biancoazzurri del Città di Bisacquino, con ambedue le squadre alla ricerca di punti per tornare nella zona alta della classifica. Una partita ricca di spettacolo dentro e fuori dal campo con tantissime persone accorse a sostenere le due squadre.

I gialloverdi sbloccano subito la partita col capitano Peppe Ganci che trova il gol dopo un rimpallo; dopo poco arriva il raddoppio di Gumina che spedisce sotto al sette un missile terra-aria. Chiude il tris del primo tempo Di Dio che regala a tutti i presenti un capolavoro assoluto: su un calcio d’angolo al bacio di Ciolino il numero 7 gialloverde si coordina colpendo al volo la sfera che impatta sul palo e si insacca in rete. Prima della fine del primo tempo i padroni di casa accorciano le distanze con Campisi. Secondo tempo che parte con l’ennesimo gol di Peppe Di Dio che su calcio di punizione trova la doppietta personale. Da qui blackout Pioppo Futsal che dopo aver dominato la partita si addormenta e non riesce più a concretizzare sotto porta. La Sala trova una doppietta e La Russa termina la rimonta biancoazzurra sfruttando il quinto uomo in movimento nei minuti di recupero. Pareggio che pesa quanto una sconfitta per i gialloverdi che dopo aver dominato la partita per circa un’ora tornano a casa con un punto.

Poco prima del calcio d’inizio la “Consulta giovanile di Bisacquino” e il “Circolo delle Donne” sono scesi in campo per dare un calcio alla violenza sulle donne esibendo degli striscioni in occasione della “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” a cui hanno aderito ambedue le società e tifoserie. (foto in fondo all’articolo)

Tanto rammarico per il Pioppo Futsal, un vero e proprio harakiri. La società gialloverde tiene a ringraziare di cuore tutti i tifosi che hanno accompagnato la squadra nel freddo di Bisacquino, macinando 70km e regalando spettacolo sugli spalti del campo comunale con cori incessanti per tutta la partita.