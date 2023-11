Pauroso incidente stradale nella notte a Monreale

Monreale – Nella notte tra domenica e lunedì è avvenuto un pauroso incidente stradale lungo la Circonvallazione di Monreale, all’altezza del negozio di frutta e verdura “I Monrealesi”. Due auto si sono scontrate violentemente, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per gli occupanti.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 2 di notte una Ford Fiesta blu era parcheggiata a bordo strada quando una Jeep Compass, che procedeva in direzione Palermo, ha improvvisamente perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro la Fiesta.

L’impatto è stato molto violento, con la Jeep che si è ribaltata su di un lato. La Fiesta invece è stata sbalzata di diversi subendo gravi danni.

Il conducente della Compass per fortuna non ha riportato traumi rilevanti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Monreale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati, due carroattrezzi per la rimozione delle auto danneggiate, tra cui uno della ditta di soccorso stradale Giurintano, e un furgone per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.