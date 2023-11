Salvo Lo Coco protagonista all’evento contro la violenza sulle donne all’ARS

Un evento all’insegna della bellezza e della solidarietà femminile quello che si è tenuto il 25 novembre all’Assemblea Regionale Siciliana. Promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto e patrocinato dall’ARS, in collaborazione con la Fondazione Federico II e la Fondazione Marisa Bellisario, “La Sicilia per le donne” ha coinvolto personalità ed enti per dire no alla violenza sulle donne.

Protagonista dell’evento anche il parrucchiere monrealese Salvo Lo Coco che, con la sua squadra di professionisti, ha curato le acconciature delle modelle che hanno sfilato nel Loggiato Piano Parlamentare di Palazzo Reale. Una passerella di bellezza e inclusione, con modelle palermitane e provenienti da diverse parti del mondo, che hanno mostrato al pubblico gli outfit di brand prestigiosi come Marina Rinaldi.

Le creazioni di Salvo Lo Coco e del suo team hanno impreziosito il portamento delle modelle, esaltandone la femminilità, l’eleganza e la vitalità. La maestria del parrucchiere si è espressa in acconciature che hanno valorizzato l’unicità di ogni modella.

Un evento dunque all’insegna dell’unione e della sorellanza, nel segno dell’affermazione della figura della donna in tutte le sue sfumature. Il contributo dell’hair stylist monrealese è stato fondamentale per la riuscita della manifestazione che, grazie alla spettacolarità della sfilata, ha sensibilizzato il pubblico su una piaga sociale purtroppo ancora dolorosamente attuale.

Salvo Lo Coco, come gesto simbolico, ha anche donato alle sue clienti un fiore bianco, emblema della purezza d’animo e monito contro la violenza di genere.