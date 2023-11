L’atleta monrealese Giovanni La Mattina è medaglia d’oro taekwondo

Ancora un trionfo per l’atleta monrealese Giovanni La Mattina, in forza al gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Domenica 26 novembre, alla Royal Cup di Biella, il giovane ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria juniores -51 kg di taekwondo. Si tratta dell’ennesimo sigillo di prestigio per La Mattina, che negli ultimi anni ha collezionato vittorie e podi sia a livello nazionale che internazionale.

Ma non è stato l’unico successo per le Fiamme Oro nella competizione di Biella. Anche Mattia Floridia, infatti, si è aggiudicato il metallo più prezioso nella sua categoria, quella dei -48 kg. Un weekend da incorniciare dunque per la Polizia di Stato, che ha potuto festeggiare le strepitose performance dei suoi alfieri.

Nel frattempo, al regionale di Barcellona Pozzo di Gotto, il gruppo sportivo delle Fiamme Oro ha fatto incetta di medaglie, conquistandone ben 13: 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Un bottino che ha permesso alla compagine di conquistare due ambiti trofei: la coppa di prima società cadetti e quella di prima società seniores.

I risultati eccellenti ottenuti nell’ultimo fine settimana certificano ancora una volta la bontà del lavoro svolto dai tecnici Antonino Cutugno e Francesco Pecuvio, che con impegno e dedizione portano gli atleti a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. Sotto la loro guida, il settore giovanile delle Fiamme Oro sta ottenendo riscontri molto positivi e fa ben sperare per il futuro.

La crescita costante di talenti come La Mattina e Floridia, unita alle numerose medaglie conquistate dall’intera squadra, confermano come il gruppo sportivo della Polizia di Stato sia una delle realtà più competitive nel panorama del taekwondo italiano. I successi ottenuti nell’ultimo fine settimana sono il giusto premio per il lavoro certosino compiuto quotidianamente sui tatami dagli atleti e dai tecnici.