Compostiera di comunità: sabato il Sindaco incontrerà la comunità pioppese

Sabato 2 dicembre alle ore 10:30 presso i locali della scuola media Margherita di Navarra si terrà un’assemblea cittadina alla presenza del Sindaco Alberto Arcidiacono per affrontare la questione relativa alla creazione di una compostiera di comunità negli spazi esterni alla struttura scolastica nella frazione di Pioppo.

L’incontro sarà l’occasione per colmare dubbi e perplessità nati tra i residenti e la popolazione scolastica della comunità pioppese da quando sono stati avviati i lavori. Questi infatti sono iniziati dal nulla senza avvisare la popolazione, creando parecchie perplessità e malumori. Basti considerare che da quando sono iniziati i lavori il traffico delle auto all’entrata e all’uscita dal plesso scolastico di Via Giovanni Paolo II è aumentato vertiginosamente visto che lo spazio di manovra è stato sostituito dal cantiere.

Ma cos’è una compostiera di comunità? Si tratta di un impianto in cui viene conferita tutta la frazione organica della raccolta differenziata, cioè il cosiddetto rifiuto umido. La compostiera lo lavora in modo non impattante per l’ambiente, senza disperdere cattivi odori nella zona limitrofa e al termine del processo il macchinario restituirà compost.