Concorso “Natale in vetrina 2023”: a Monreale premi per le vetrine più originali e creative

L’Amministrazione comunale promuove, in occasione delle festività natalizie, il concorso di idee “Natale in Vetrina 2023”. “L’iniziativa, che coinvolge gli esercizi commerciali, intende rilanciare e sostenere il settore invitando i commercianti a ricreare un’adeguata atmosfera natalizia attraverso la realizzazione di una cornice di strade riccamente addobbate, la cui bellezza funga da attrattiva e da efficace richiamo per tutti” sottolinea il sindaco Alberto Arcidiacono.

“Confidiamo nella più ampia adesione da parte degli operatori, ciò contribuirebbe a offrire a residenti e visitatori una città avvolta da un suggestivo clima natalizio” conclude l’assessore alle attività produttive Rosanna Giannetto. L’invito ai negozianti è ad aderire numerosi, esprimendo al meglio il proprio gusto e la capacità creativa, per una manifestazione che coinvolgerà positivamente l’intera Città. Il concorso prevede, mediante un avviso pubblico, la possibilità per i titolari delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi, di addobbare per le festività natalizie la propria vetrina secondo i canoni dell’inventiva e dell’eleganza.

Sono previsti dei premi finali in favore dei titolari delle prime tre vetrine collocate in graduatoria. Gli addobbi e gli allestimenti dovranno essere esposti e visibili al pubblico a partire da giorno 8 dicembre 2023 e verranno valutati da una giuria. Le foto delle attività che parteciperanno a “Natale in vetrina” devono essere inviate via email a: [email protected]. Il bando si può scaricare dal sito del comune: www.comune.monreale.pa.it