Pioppo Futsal alla ricerca dei 3 punti, atteso il Merlo al Pala Don Bosco

Domani, 2 dicembre, presso il Pala Don Bosco di Palermo andrà in scena la nona giornata di del campionato di Serie C2, con i gialloverdi del Pioppo Futsal che riceveranno i rossoblu del Merlo Calcio a 5.

Dopo il pareggio di Bisacquino, i gialloverdi devono assolutamente conquistare l’intera posta in palio per risalire la classifica. La formazione di mister Mosca si trova attualmente al sesto posto in classifica con appena 11 punti in 8 gare disputate, mentre gli ospiti si trovano al quarto posto in classifica e vantano 16 punti in altrettante partite. Il Merlo proverà in ogni modo a difendere la propria posizione in piena zona play-off, ma i gialloverdi avranno il compito di vincere e dare sicurezza dopo le ultime prestazioni altalenanti.

Appuntamento a domani, sabato 2 dicembre, alle ore 18:00 presso il Pala Don Bosco di Palermo, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.