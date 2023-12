Il Merlo strapazza il Pioppo Futsal, i gialloverdi non vincono in casa da mesi

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo è andata in scena la nona giornata con i gialloverdi di mister Mosca che hanno ricevuto il Merlo Calcio a 5. Gli ospiti sono riusciti a imporre il loro gioco portando a casa tre punti fondamentali per confermare il piazzamento in piena zona play-off.

La partita ha visto il Pioppo Futsal rincorrere sempre il risultato, con gli avversari molto attenti e precisi sotto porta. Gli ospiti del Merlo Calcio a 5 partono a razzo con Condori e Bongiovanni, Allegra accorcia le distanze ma uno sfortunato autogol riporta le lunghezze di distacco a due. Da qui in poi il Pioppo Futsal deve sempre rincorrere il risultato ben gestito dagli ospiti, riesce a diminuire lo svantaggio portandosi sul 5-4 per i rossoblù, ma in pochi minuti gli ospiti allungano nuovamente le reti di vantaggio con la doppietta di Molinaro, Bonfardino e la seconda rete di Condori. Per i gialloverdi accorciano le distanze Ventimiglia con una doppietta e Di Dio.

Poche idee e molta sfortuna per il Pioppo Futsal che esce dal campo sconfitto per 7-5 tra gli applausi del pubblico gialloverde che ha sempre cantato e incitato i propri beniamini. Le partite casalinghe stanno diventando un incubo per i gialloverdi, che hann0 conquistato appena 4 punti in 5 partite tra le mura amiche del Pala Don Bosco. Adesso una settimana di stop visto il turno di riposo, gli uomini di Mosca torneranno in campo il 16 dicembre in occasione della complicata trasferta contro il Futsal Emiri.