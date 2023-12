A Monreale un ricco calendario di eventi per il Natale 2023

Un ricco cartellone di eventi animerà il Natale a Monreale. È stato presentato nella biblioteca Santa Caterina alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e della giunta il programma delle iniziative natalizie che copriranno il periodo dal 2 dicembre al 7 gennaio.

Ad illustrare i dettagli del fitto calendario di appuntamenti sono intervenuti il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia, gli assessori Fabrizio Lo Verso, Giuseppe Di Verde e Letizia Sardisco. Come sottolineato, la Regione Siciliana ha contribuito in maniera importante stanziando 102 mila euro tra assessorato al turismo e ai beni culturali e dall’Ars. Grazie a questi fondi è stato possibile mettere a punto un programma di qualità che punta a creare occasioni di sviluppo economico e di aggregazione per il territorio.

Sono previsti eventi per tutti i gusti: concerti di musica classica, lirica e gospel che toccheranno le chiese e i locali del territorio, ma anche serate folkloristiche con le bande musicali per celebrare la tradizione. Non mancheranno sagre, mostre dei presepi artigianali e l’apertura straordinaria della galleria civica. Un occhio di riguardo è stato riservato ai più piccoli con oltre 10 appuntamenti tra spettacoli degli elfi e di Babbo Natale che toccheranno sia il centro che le frazioni.

La Consulta Giovanile ha collaborato all’organizzazione di tombolate solidali. Tra gli eventi di punta, il 30 dicembre in piazza tornerà l’appuntamento con i “40 che ballano i 90”, mentre il 27 dicembre si terrà il concerto dei Neri per Caso e il 6 gennaio la discesa della Befana dal Duomo.

L’assessore Di Verde ha illustrato anche il piano viario e di sicurezza messo a punto per gestire al meglio l’afflusso di pubblico atteso, con il coinvolgimento di protezione civile e polizia municipale. Il sindaco Arcidiacono ha voluto sottolineare lo sforzo profuso per realizzare un calendario completo, ricco di appuntamenti di qualità, capace di accontentare tutti i gusti e le fasce d’età.

Un momento particolarmente emozionante sarà venerdì 22 dicembre con l’inaugurazione del rinnovato Cineteatro Imperia, rimasto chiuso per oltre 38 anni. L’auspicio dell’amministrazione è che la comunità viva con gioia e partecipazione questo periodo di festa, riscoprendo lo spirito natalizio e il senso di appartenenza alla città. Il Natale a Monreale promette dunque di essere all’insegna della tradizione, ma anche del divertimento e della cultura grazie ad un programma variegato e curato, reso possibile dalle sinergie instaurate tra Comune, Regione ed enti del territorio.