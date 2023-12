Monreale, il 22 dicembre apre il Cineteatro Imperia dopo oltre 30 anni

Grande entusiasmo a Monreale per l’attesa inaugurazione, venerdì 22 dicembre, del rinnovato cineteatro Imperia, chiuso da ben 32 anni. Un momento storico per la cittadina che finalmente, dopo decenni, potrà riavere un luogo di cultura e svago al servizio della comunità.

L’annuncio del sindaco Arcidiacono è arrivato con grande soddisfazione, durante la presentazione del ricco cartellone degli eventi natalizi: il cineteatro sarà infatti subito operativo: “Ci saranno grandi sorprese”, ha detto il sindaco.

Un regalo di Natale davvero speciale per i cittadini, che attendevano da troppo tempo la riapertura di questo edificio, realizzato nel 1956 e chiuso negli anni ’80. Dopo essere stato gestito per decenni da privati, l’Imperia fu acquistato dal Comune con l’intento di restaurarlo, un progetto arenatosi per anni nonostante l’incarico già conferito.

L’amministrazione è riuscita laddove altri avevano fallito: ha chiuso finalmente il lungo contenzioso che bloccava i lavori e ha dato il via al tanto agognato recupero della struttura. I lavori di ristrutturazione hanno ridato splendore all’edificio: sono state definite tutte le opere e collocati gli arredi della struttura che può contenere 380 persone sedute. Inoltre sono state installate moderne attrezzature elettroniche per farne un luogo polifunzionale adatto a manifestazioni ed eventi.

L’entusiasmo è palpabile: dopo decenni di attesa e vicissitudini, il sipario del rinnovato cineteatro Imperia può finalmente riaprirsi. L’invito del Sindaco Arcidiacono è di partecipare numerosi all’inaugurazione di venerdì, per festeggiare insieme questo giorno che segna la rinascita culturale della città e un risultato storico.