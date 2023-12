Paura a Monreale, cede la strada e l’auto sprofonda

Monreale – Momenti di paura questa mattina in via Fontana del Lupo a Monreale, dove un’auto con a bordo un ragazzo e la madre è letteralmente sprofondata a causa del repentino cedimento del manto stradale. L’auto, stava percorrendo normalmente la via quando improvvisamente la sede stradale ha ceduto, facendo sprofondare pericolosamente il mezzo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma grande è stato lo spavento per il giovane Alessio Madonia e sua madre.

Sul posto è intervenuta una ditta di soccorso stradale per recuperare la vettura che ha anche riportato danni alla carrozzeria. Presenti anche i Carabinieri.

Quello di stamattina è solo l’ultimo episodio di una situazione ormai insostenibile che da tempo attanaglia i residenti di via Fontana del Lupo. Come denuncia Alessio Madonia, che abita nella zona, il manto stradale è in condizioni precarie da anni, soprattutto nel periodo invernale quando con le piogge si aprono voragini come quella di stamattina.

“Ogni tornata elettorale vengono qui per accaparrarsi voti con le solite promesse, ma dopo nulla viene fatto” tuona il giovane, esasperato come gli altri residenti da una situazione di degrado e insicurezza. Ora i cittadini chiedono interventi urgenti per mettere in sicurezza la strada ed evitare che possano verificarsi incidenti ben più gravi, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità.