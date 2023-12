Bombe di mercato in casa Pioppo Futsal, arrivano tre rinforzi

Sabato pomeriggio presso il Campo Emiri di Palermo andrà in scena la decima giornata del campionato di Serie C2, con i gialloverdi di mister Mosca ospiti del Futsal Emiri. Servono punti per cambiare rotta e riacciuffare la zona playoff e i gialloverdi possono vantare tre nuovi giocatori che daranno tutto per riportare in alto il Pioppo Futsal.

I gialloverdi sono reduci da brutte prestazioni in campionato e dovranno cambiare rotta per conquistare un posto in zona playoff. Il Pioppo Futsal attualmente si trova in sesta posizione a 13 punti, mentre il Futsal Emiri si trova in quinta posizione e vanta 16 punti. Una vittoria per i gialloverdi li avvicinerebbe ai playoff proprio al posto del Futsal Emiri; questi dal loro canto vogliono assolutamente consolidare la loro posizione in classifica.

Nel frattempo tre nuovi giocatori si sono legati alla società gialloverde: il primo è Nazareno Franco, capocannoniere gialloverde della passata stagione in Serie D e precedentemente in forza alla VEVO C5; il secondo acquisto è Giuseppe Alongi, giovane giocatore del Palermo C5 che lo scorso anno ha messo in mostra le sue qualità in occasione delle sfide contro il Pioppo Futsal vestendo la maglia del Palermo Futsal Club. L’ultimo arrivato è un vero e proprio colpo di mercato alla Beppe Marotta: si tratta di Roberto Di Simone, esperto giocatore di Serie B che lascia il PGS Villaurea Pa monreale per sposare il progetto gialloverde.

I gialloverdi fino alla scorsa settimana vantavano 11 punti in classifica, ma la società ha ritenuto opportuno contestare la sfida contro il Bisacquino poiché nella distinta degli avversari era assente il numero di giocatori under previsti da regolamento. Il giudice sportivo ha accolto la richiesta dopo aver esaminato i referti e il Pioppo Futsal ha ottenuto il pieno punteggio.

Appuntamento a sabato alle ore 15:30 presso il Campo Emiri sito in Via degli Emiri 27 Palermo. Sarà possibile seguire la diretta della partita sulla pagina facebook del Futsal Emiri.