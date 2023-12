Il Pioppo Futsal cade in casa del Futsal Emiri, playoff distanti

Sabato scorso presso il Campo Emiri di Palermo è andata in scena la nona giornata del campionato di Serie C2 con i gialloverdi di mister Mosca ospiti del Futsal Emiri.

Il momento nero per il Pioppo Futsal non sembra terminare e in un campo in condizioni molto precarie per le condizioni meteo, che ha visto entrambe le squadre faticare nel possesso palla, arriva l’ennesima sconfitta.

I padroni di casa passano subito in vantaggio al quinto minuto di gioco, ma dopo poco il Pioppo Futsal ribalta il risultato parziale e porta la partita sul 1-3 con i gol di Di Simone, Prestigiacomo e Franco in appena 10minuti. Ad 1 minuto dalla fine del primo tempo i padroni di casa accorciano le distanze siglando il gol del 2-3 su una punizione rocambolesca. Il secondo tempo parte con gli Emiri bravi a sfruttare le ripartenze e ad approfittare di errori di copertura; prima pareggiano i conti e poi passano in vantaggio per il definitivo 4-3. Inutile il forcing gialloverde degli ultimi minuti, un palo del capitano Peppe Ganci sfiora il gol del 4-4 spegne le speranze del Pioppo Futsal.