Gestisce un ristorante a Brooklyn, premiato lo chef monrealese Domenico Basile

Monreale – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono stamane nel corso di una cerimonia in Sala Rossa ha conferito un riconoscimento allo Chef Domenico Basile, professionista del mondo della gastronomia.

Basile di origini monrealesi, grazie ai suoi studi ed alla sua grande passione ha maturato numerose esperienze immersive presso strutture importanti capitanate da bravi maestri, che gli hanno trasmesso l’amore, l’arte e le basi della cucina Italiana, che gli hanno consentito di diventare chef di prestigiosi ristoranti in giro per il mondo nelle città di Parigi, alle Maldive e nella capitale russa dove ha lavorato a fianco del maestro Nino Graziano.

Dopo Monaco di Baviera è approdato alla cosmopolita New York, precisamente a Brooklyn. Oggi ha coronato il suo sogno di gestire con grande professionalità il suo primo ristorante, il Doba Restaurant and Terrace, al quale il New York Times ha definito uno speak easy dove vivere un’esperienza di bellezza e di gusto.