Monreale, via all’efficentamento dell’illuminazione pubblica in alcune zone della città

Monreale – La Giunta Arcidiacono approva un atto deliberativo per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica.

Nell’ambito delle attività connesse alla Convenzione con la Società Enel Sole del “Servizio Luce”, la Giunta Arcidiacono ha approvato l’atto deliberativo per il ripristino di tratti degli impianti di Illuminazione Pubblica, in atto non funzionanti, nelle seguenti sedi viarie: via Valle Taio, via Realcelsi, n.2 tratti della S.P.20, S.P.131 Caculla e nella Panoramica – Giacalone.

Tali tratti viari, nel corso degli anni, erano stati oggetto di furti di cavi elettrici e vandalizzazioni. Per tale ripristino l’Amministrazione Comunale, su proposta degli Uffici Tecnici Comunali, ha impegnato la somma di €97.705,74 oltre I.V.A. Tale iniziativa servirà ad aumentare la sicurezza nelle sedi viarie e collima con le attività in corso di razionalizzazione e per l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica.