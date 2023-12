Ultima partita del 2023 per il Pioppo Futsal, atteso il Sicilia Futsal

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo il Pioppo Futsal scenderà in campo per l’ultima gara del girone d’andata ed ultimo impegno dell’anno solare, a far visita ai gialloverdi sarà il Sicilia Futsal.

Attualmente il Pioppo Futsal si trova in sesta posizione con 13 punti conquistati in queste prime dieci partite; gli ospiti, invece, si trovano in decima posizione con 9 punti. La posta in palio è importantissima per ambedue le rose: i ragazzi di mister Mosca vogliono svoltare pagina a tutti i costi davanti al loro pubblico dopo i due ko di fila in campionato e concludere l’anno con un sorriso, mentre i trapanesi del Sicilia Futsal hanno l’obbligo di fare punti per uscire dalla zona play-out e risalire la classifica.

Appuntamento a sabato 23 dicembre, calcio d’inizio alle ore 15:00 al Pala Don Bosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 Palermo. In occasione di questa partita non è prevista la consueta diretta Facebook del match.