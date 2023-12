Monreale, chiude via Dante dal 23 dicembre al 2 gennaio

In vista delle festività natalizie, il Comune di Monreale ha disposto la chiusura di alcune strade di accesso al centro storico per migliorare la vivibilità del paese durante questo periodo.

In particolare, è stata chiusa al traffico veicolare la via Dante dal 23 dicembre al 2 gennaio. Per raggiungere il cuore del paese, i cittadini e i visitatori potranno utilizzare in salita la via Cappuccini, la via Palermo e il corso Pietro Novelli, da cui si potrà proseguire per via Veneziano.

La polizia municipale ha previsto un piano per far defluire le auto provenienti dal corso Novelli, che potranno continuare il percorso attraverso piazzetta Arancio e via Veneziano. Le vetture provenienti dalla via Palermo, invece, potranno procedere lungo via Roma.