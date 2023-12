Trionfale riapertura per il Cineteatro Imperia: Monreale ritrova il suo gioiello

Monreale – Grande festa e commozione questo pomeriggio a Monreale per l’attesissimo taglio del nastro del Cineteatro Imperia, finalmente restituito alla città dopo un lungo restauro durato anni. Finalmente il sipario si è alzato su questo splendido gioiello architettonico che rappresenta un pezzo di storia culturale della città, chiuso dagli anni ’90 e oggi completamente rinnovato e ristrutturato.

L’inaugurazione è stata un evento memorabile che ha visto una partecipazione entusiasta di autorità, cittadini e appassionati di teatro e cinema, impazienti di ammirare gli interni splendidamente restaurati dello storico cineteatro. Presenti il Sindaco Alberto Arcidiacono, l’Arcivescovo Gualtiero Isacchi che ha benedetto i locali, il Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia e tutta la Giunta, oltre naturalmente ai progettisti, all’impresa esecutrice dei lavori e numerose altre personalità del mondo dello spettacolo e della cultura.

E che emozione entrare finalmente nella grande e suggestiva sala principale da 380 posti, con il bellissimo palco dominato dall’affresco di Apollo, dio delle arti, che con le sue luci illumina le allegoriche figure della Musica e della Recitazione. Le nuove attrezzature elettroniche d’avanguardia ne fanno un luogo polifunzionale perfetto per spettacoli, concerti e convention.

“Una serata di gioia e grande emozione per tutta la città, una sfida vinta e un obiettivo raggiunto” ha dichiarato con orgoglio il Presidente Intravaia. Il Sindaco Arcidiacono ha sottolineato l’importanza di questo spazio culturale capace di risvegliare le coscienze e creare comunità.

Ospite d’onore il comico e presentatore televisivo Roberto Lipari. Standing ovation per il video celebrativo della festa del Santissimo Crocifisso e per la giovanissima attrice Agnese Sferruzza, che ha incantato il pubblico con la sua performance. Un pensiero speciale è andato all’assessore Geppino Pupella, che tanto si è speso per questo progetto.

La riapertura del Cineteatro segna una pagina storica per Monreale e un nuovo capitolo culturale tutto da scrivere. Il sipario si è alzato, che lo spettacolo abbia inizio!