Solidarietà a Monreale, raccolti generi alimentari per le famiglie bisognose

Monreale – Un gesto di grande solidarietà in vista del Natale è stato compiuto nella cittadina di Monreale dai soci dell’associazione Humanitas, Piero Faraci e Silvana Lo Iacono. Nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 dicembre, i due volontari si sono recati presso il supermercato Quick Sisa di Monreale dove hanno raccolto generi alimentari da destinare alle famiglie del territorio in difficoltà economica.

In particolare, grazie alla sensibilità e collaborazione del personale e della direzione del supermercato, Piero e Silvana hanno potuto raccogliere un considerevole quantitativo di beni di prima necessità come pasta, riso, olio, scatolame, latte, biscotti e altri prodotti confezionati a lunga conservazione. Tutti alimenti che potranno portare un po’ di sollievo e serenità per il pranzo di Natale in tante case dove purtroppo la crisi si fa sentire.

I volontari dell’Humanitas si sono poi occupati di suddividere tutto il materiale raccolto in pacchi da destinare ad alcune famiglie individuate tra le più bisognose residenti nel comune di Monreale e hinterland. Un lavoro certosino ma fatto con il cuore per garantire un piccolo ma significativo sostegno a chi sta attraversando un momento difficile.