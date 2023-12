Divorzio in casa Pioppo Futsal, si dividono le strade di allenatore e società

Il Pioppo Futsal e Giacomo Mosca si separano: un anno e mezzo di vittorie e soddisfazioni. La decisione è frutto della mancanza di risultati utili che mancano ormai da mesi nonostante la rosa competitiva. I gialloverdi, alla loro prima esperienza in Serie C2, hanno faticato parecchio in questa prima parte di campionato ma nonostante ciò la rosa ha sempre dato il massimo per rendere orgogliosi pubblico e società. A gennaio inizia il girone di ritorno e servirà una scossa dell’intera squadra per provare a conquistare un posto in zona playoff, sognare non costa nonostante la distanza proibitiva.

Di seguito il comunicato della società gialloverde: “L’ A.s.d. Pioppo Futsal comunica che il mister Giacomo Mosca non guiderà la squadra per il proseguo della stagione 23/24. La società sarà sempre grata e riconoscente a Giacomo Mosca per il lavoro svolto, con passione e impegno indiscutibili e per i risultati straordinari raggiunti nella passata stagione. Auguriamo a Giacomo Mosca il meglio per il futuro personale e sportivo.”